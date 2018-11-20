Сборной России срочно нужен Ильзат Ахметов. Его котирует Черчесов, а еще интересуется «Рома»

Чемпионат резервных команд российской Премьер-лиги – это трата времени для недостаточно крутых тинейджеров. Вместо прямого попадания во взрослый футбол они круглый год играют против таких же посредственных ребят. Матчи этого турнира снимают с одной камеры и не показывают ни по одному каналу. А кроме родственников футболистов, их посещает только сотня самых аутентичных фанатов принимающей команды. Неудивительно, что четыре года назад о крутом голе 16-летнего паренька из дубля «Рубина» не сообщил примерно никто.

Автора звали Ильзат Ахметов. За четыре следующих года проспект с киргизскими корнями так и не проведет ни одного полноценного сезона среди взрослых. Это не помешает ему заслужить вызов в сборную от Станислава Черчесова – и, по слухам, внимание спортивного директора «Ромы» Мончи.

Ильзат положил этот мяч через несколько месяцев после переезда в Казань. До 10-го класса Ахметов занимался в академии Коноплева – одной из самых продуктивных школ в истории российского футбола. Все ее лучшие воспитанники – Алан Дзагоев, Роман Зобнин – отличаются крутым футбольным интеллектом. Ильзат не исключение: в первых матчах Ахметова за резерв «Рубина» несложно найти эпизод, где он открывается между линиями обороны соперника, предлагает себя для передачи жестом руки и не получает пас от более медлительного партнера.

Тренеры, которые работали с Ахметовым, не могли найти ему четкую позицию. Центральный полузащитник, десятка, крайний нападающий – до ЦСКА Ильзат был типичным универсальным игроком атаки. Дело не в том, что им затыкали дыры – Ахметов стал лидером резервной команды «Рубина» почти сразу же. Он играл везде, потому что он универсал в настоящем смысле этого слова: набор навыков Ильзата шире отдельной позиции. Его видение поля и длинные разрезающие передачи слишком хороши, чтобы привязывать к флангу. С другой стороны, чувство пространства, дриблинг и плотный удар позволяют ему эффективно действовать на позиции крайнего полузащитника. Первые хайлайты одного из лучших дриблеров России вообще напоминали о Томасе Мюллере. Ильзат не делал ничего гениального: просто за счет интеллекта и чтения игры оказывался в нужном месте в нужное время и делал легкое касание ногой.

Ильзат Ахметов в матче против «Ромы»Getty Images

Уже в 2014 году после трех матчей с результативными действиями подряд тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заиграл Ильзата за основную команду – во встрече против «Луча» на никому не нужный Кубок России. Ахметов вышел на поле всего лишь на пять минут, но установил рекорд: в 16 лет и восемь месяцев стал самым молодым дебютантом казанского клуба. Потом полузащитник вернулся в дубль, однако после очередной результативной серии получил первое серьезное камео в основе: 37 минут против «Зенита» – и посадил на карточку Тимощука.

Билялетдинов любил работать с молодежью. К примеру, он раскрыл Набиуллина и Оздоева. Глядя на их серые перфомансы в «Зените», кажется, что лучший футбол жизни они показывали именно тогда. С Ахметовым получилось сложнее. Билялетдинов, по его словам, был фанатом Ильзата еще в 2014-м: считал безоговорочно лучшим игроком молодежной команды и за креативность сравнивал с легендой «Спартака» Черенковым. Тем не менее, за полтора года при Ринате Ильзат провел на поле больше одного тайма только против «Уфы».

Его появление было вынужденным: основной центральный полузащитник Благой Георгиев подвернул ногу. Ильзат вышел на любимую позицию в центр поля и попал под хардкорного Азамата Засеева – опорника «Уфы», бесполезного с мячом, но способного перебороть даже Каземиро. Азамат охладил Ильзата парой толчков сзади и сбоку. Наверное, поэтому Ахметов и сидел на скамейке – для успеха в РПЛ ему просто не хватало физической мощи.

Так или иначе, стартовый период в «Рубине» был самым успешным для Ильзата. В середине 2015-го, после неудачного старта сезона, Билялетдинов ушел в отставку – новым коучем стал адепт более прямолинейного и силового футбола Валерий Чалый. Щуплый 17-летний паренек не подходил под такой стиль. На пресс-конференциях Чалый называл Ахметова будущим клуба, а гендиректор «Рубина» Айрат Гараев вообще заявил, что Ильзат может попасть на чемпионат мира-2018. Но слова оставались всего лишь словами: в сезоне-2015/16 Ахметов сыграл в РПЛ только три матча, два из них – на следующий день после полноценного выступления за дубль.

Ильзат держался рядом с основой при любом тренере – вот еще одно доказательство его крутизны. Cменивший Чалого Хави Грасия тоже увидел в Ахметове топа и нашел ему место в стартовом составе «Рубина», даже несмотря на невероятно звездный для середняка РПЛ ростер. Но Ильзат начал конвертировать доверие в голы и ассисты только к маю 2017-го, когда чемпионат России подходил к концу, «Рубин» плелся на девятом месте, и судьба Грасии, как и всего нового проекта была решена.

Можно только догадываться, как Ахметов мог вырасти после возвращения Бердыева, но их сотрудничество закончилось, даже не успев начаться. Обычно в таком случае причиной бывает лень талантливого футболиста – но это точно не история Ильзата (Ахметов зациклен на саморазвитии настолько, что остается после тренировок). Как писал «Бизнес-онлайн», его агенты настаивали на внесении в контракт пункта о компенсации в 300 тысяч евро, если Ахметов не сыграет в половине матчей следующего сезона. Клуб решительно отказался от такого условия – настолько, что вернул полузащитника в дубль, где Ильзат делал результативное действие примерно в каждом матче.

В начале зимы-2017 Бердыев возвратил его в состав – и даже выпустил на полчаса против безнадежного «Тосно». Несмотря на публичную похвалу Бекиевича, Ильзат настроился покинуть казанский клуб. Весной он получил для этого прекрасную возможность. Чтобы избежать банкротства, «Рубин» менял стоящее за клубом юридическое лицо. Все игроки должны были расторгнуть контракт с МАУ «Рубин» и подписать договор с ООО «Рубин». Ильзат сделал только первое и вместо чемпионата мира, как пророчил ему три года назад гендиректор «Рубина», поехал на просмотр в топовые российские клубы.

«Зенит» отказал Ильзату из-за слишком большого ростера. Сейчас, когда после травмы Нобоа питерский клуб страдает от отсутствия креатива в полузащите, это решение выглядит слишком самонадеянным. Зато ЦСКА этим летом в поиске новых игроков спустился даже до второго дивизиона чемпионата Бразилии – армейцы просто не могли пропустить такого талантливого и бесплатного игрока с нужным паспортом.

Ильзат АхметовOther Agency

Гончаренко увидел в Ахметове то, чего не видел Бердыев – игрока центра поля. После травмы Бистровича в составе ЦСКА не осталось классического опорника с качественным первым пасом (Бийол скорее разрушитель). Выход из-под прессинга никогда не был сильной стороной команды Гончаренко – в таких случаях игра ЦСКА, как правило, сводится к забросам, а без качественного разводящего единственным работающим алгоритмом остались диагонали Магнуссона на Фернандеса.

Благодаря универсальности Ахметов идеально решил эту проблему. Главное слабое место осталось тем же, что и три года назад – игра в единоборствах. К нему добавилась тактическая неграмотность – из-за нехватки опыта игры на позиции центрального полузащитника Ильзат не всегда перекрывает линии передач на самого опасного соперника. Но все это решаемые вопросы. Например, уже в матче против «Зенита» он выиграл силовую борьбу у Шатова после опасной скидки Дзюбы, и, возможно, спас ЦСКА от первого гола.

После прекрасных матчей против «Ромы», «Реала» и «Зенита» Ильзат стал известным для широкой публики и получил вызов в сборную России. Если бы его карьера сложилась удачнее, это могло случиться даже раньше. Одновременно умный и техничный игрок – слишком уникальный ресурс для нищей футбольными талантами России. Даже в главной команде страны в центре поля слишком много игроков, дающих интенсивность (Кузяев, Зобнин, Головин) и слишком мало нестандартных футболистов. Чтобы эта команда перестала играть в бесконечный заброс на Дзюбу или его младшего брата Заболотного, ей точно нужен игрок вроде Ильзата.

Очень жаль, что из-за серьезной травмы плеча он уже не появится на поле в этом году.

Другие тексты Никиты Бобылева о недооцененных футболистах

Главный русский футболист сейчас – не Дзюба и не Головин. Это Александр Ерохин из «Зенита»

В Голландии вырос новый идеальный плеймейкер. «Барса» хочет заменить им Бускетса