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Германия выиграла 31% матчей в 2018 году, Гибралтар – 43%
Чемпионы мира-2014 провалили год.
Ужасный 2018 год для сборной Германии нашел отражение в занимательных цифрах.
Бундестим выиграла всего 31% матчей в этом году. Для сравнения – сборная Гибралтара победила в 43% игр 2018-го.
- Сборная Германии набрала всего 1 очко на ЧМ-2018 и не вышла из группы, заняв последнее место.
- В Лиге наций немцы тоже заняли последнее место в группе и вылетели из элитного дивизиона. В четырех матчах бундестим набрала лишь 2 очка.
- Гибралтар набрал 6 очков в группе с Македонией, Арменией и Лихтенштейном.
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