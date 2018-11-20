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Грузин, которым интересуется «Барселона», исполнил гениальный финт в стиле Роналдиньо

Грузин, которым интересуется «Барселона», исполнил гениальный финт в стиле Роналдиньо
Eurosport

35 мин. назад

Георгий Чакветадзе зарешал в матче с Казахстаном.

19-летний полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе стал главным героем матча Лиги наций против Казахстана.

Игрок бельгийского «Гента», которого просматривает «Барселона», поразил техникой, элегантно приняв сложную передачу и одним движением уложив на газон игрока в голубой форме.

  • Чакветадзе стал автором гола и ассиста, которые помогли Грузии одержать победу дома со счетом 2:1.
  • Всего за сборную Грузии он сыграл 7 матчей и забил 5 мячей.
  • В чемпионате Бельгии статистика тоже на уровне: 4 гола и 2 ассиста в 15 матчах.
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