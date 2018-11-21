Шведы пришли на матч с Россией с радужными флагами. Они не в первый раз поддерживают русских геев

Сборная России играет решающий матч группового этапа Лиги наций в гостях против Швеции. На трибунах «Френдс Арены» появилось множество радужных флагов.

Таким образом шведы выразили поддержку российскому гей-сообществу, которое, по их мнению, сталкивается в стране с притеснениями.

Это не первая подобная акция. За несколько месяцев до Олимпиады в Сочи в Стокгольме две тысячи человек с радужной символикой спели гимн России на олимпийском стадионе.

Россию в этом матче устроит и ничья.

Но после первого тайма хозяева впереди со счетом 1:0.

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