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Шведы пришли на матч с Россией с радужными флагами. Они не в первый раз поддерживают русских геев

Шведы пришли на матч с Россией с радужными флагами. Они не в первый раз поддерживают русских геев
Eurosport

15 мин. назад

Раскрасили стадион.

Сборная России играет решающий матч группового этапа Лиги наций в гостях против Швеции. На трибунах «Френдс Арены» появилось множество радужных флагов.

Таким образом шведы выразили поддержку российскому гей-сообществу, которое, по их мнению, сталкивается в стране с притеснениями.

Это не первая подобная акция. За несколько месяцев до Олимпиады в Сочи в Стокгольме две тысячи человек с радужной символикой спели гимн России на олимпийском стадионе.

  • Россию в этом матче устроит и ничья.
  • Но после первого тайма хозяева впереди со счетом 1:0.
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