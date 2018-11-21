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2 гола шведов в ворота Лунева, закрывшие сборной России путь в элитную тусовку

2 гола шведов в ворота Лунева, закрывшие сборной России путь в элитную тусовку
Eurosport

1 час назад

Плей-офф Лиги нации был близок.

Сборная Россия уступила в гостевом матче Лиги наций шведам – 0:2.

На 41-й минуте после подачи углового Микаэль Лустиг скинул мяч Виктору Линделёфу, который мощно пробил в угол.

На 72-й минуте Маркус Берг оказался самым расторопным на добивании и удвоил преимущество хозяев.

  • Россия заняла второе место в группе, уступив шведам по личным встречам. В первой игре команды сыграли вничью – 0:0.
  • Швеция примкнула к Украине, Боснии и Дании, которые прошли в плей-офф и поборются за путевку на чемпионат Европы 2020 года.
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