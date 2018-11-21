Делать выводы из поражения Швеции – бред. Сборная России осталась той же

Давайте будем честны: поражения от Швеции и вылета из Лиги наций не ждал почти никто. Победный Чемпионат мира повернул стрелочку в другую сторону: позор нации стал ее героями, а очередной «физрук, которого надо срочно поменять на Бердыева/зарубежного коуча» – гением тактической мысли. После уверенного выноса Турции будущий выход в элитный дивизион стал восприниматься как данность. Болельщики уже предвкушали скорые побед над Францией, Испанией и прочими топами – и, конечно же, неизбежный триумф на Евро 2020.

В этом смысле поражение случилось как раз кстати. Нет ни одной причины считать Россию крутой европейской сборной – отлично, что реальность напомнила об этом еще раз. Но это слишком банальный вывод из сегодняшнего матча. Вот что действительно важно: реакция на поражение в Стокгольме еще раз подтвердила, что в России нет культуры вдумчивого просмотра футбола. Люди, действительно разбирающиеся в футболе, могут написать еще миллион текстов с цитатами Хави и Гвардиолы. Обычный болельщик будет всегда судить игру исключительно по результату, причем тому, который остался в его голове – то есть результату последнего матча.

Вот самые очевидные тезисы, которые вряд ли стоит доказывать:

После чемпионата мира сборная не изменилась – ни тактически, ни по уровню. Это все те же компактные и оборонительные 4-4-2, которые Черчесов счастливо нашел прямо перед Чемпионатом мира и от которых вряд ли когда-нибудь уже откажется

Две главные причины сегодняшнего поражения – слабая (по сравнению с ЧМ) физическая форма и отсутствие ключевых игроков (Головина, от которого эта команда зависит не меньше, чем от Дзюбы, Черышева и Фернандеса).

Результат любого матча определяют случайности. Этот – не исключение. До первого гола команды создали одинаковое количество опасных моментов (владение мячом не влияет на исход матча никак)

Истерика по невыходу Чалова – признак интеллектуального бессилия. Главная слабость России Черчесов – игра в позицонной атаке – решается долгими тренировками, а не выходом качественного нападающего. Эту проблему в одиночку мог бы решить только игрок, близкий по уровню и типажу к Месуту Озилу. В России таких нет

Можно сколько угодно писать о большом факторе случайности (особенно на крупных турнирах), о том, что успех на Чемпионате мира – это в том числе и везение, о том, что Швеция – это копия сборная России примерно во всем.. Публика сначала сделает из одних и тех же людей героями, а потом отправит их на свалку, параллельно осмеяв всех несогласных с ее мнением.