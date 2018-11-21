Германия вылетела, Украина в группе A, Швейцария сразится за титул. Что надо знать о Лиге наций

Завершился групповой этап первой в истории Лиги наций. Дальше – плей-офф всех четырех дивизионов, включая топовый Финал четырех, в котором разыграют главный трофей.

Кто сыграет в дивизионе А

Украина – набрала 9 очков из 12 и проиграла лишь в одном, уже ненужном ей матче.

Швеция – победила Россию в решающей встрече в Стокгольме и обошла ее по разнице мячей.

Босния и Герцеговина – лучшая команда дивизиона B с 10 очками разбомбила Австрию и Северную Ирландию.

Дания – команда Кристиана Эриксена дважды победила и дважды сыграла вничью в группе с Уэльсом Бэйла и Ирландией Ирландии.

А еще: Бельгия, Англия, Франция, Италия, Голландия, Португалия, Испания, Швейцария.

Кто сыграет в дивизионе B

Германия – со свистом вылетела из группы с французами и голландцами.

Исландия – не набрала ни одного очка в матчах с Бельгией и Швейцарией.

Польша – лишь две ничьи в тройке с Португалией и Италией.

Хорватия – вице-чемпионы мира пропустили 10 мячей (8 от Испании) и вылетели лигой ниже.

А еще: Шотландия, Финляндия, Норвегия и Сербия – все поднялись из дивизиона C.

А еще-прееще: Австрия, Чехия, Россия и Уэльс (остались на второй год во второй лиге).

Кто сыграет в дивизионе C

Грузия – прошлась катком по соперникам и набрала 16 очков из 18.

Белоруссия – сыграла вничью лишь в двух матчах из шести.

Косово – опередили в группе азербайджанцев, фарерцев и ребят с Мальты.

Македония – обидно не пропустили наверх Армению и чуть менее обидно Гибралтар с Лихтенштейном.

А еще: Албания, Болгария, Греция, Венгрия, Израиль, Черногория, Северная Ирландия, Ирландия, Румыния, Словакия, Турция.

Кто сыграет в дивизионе D

Остались: Андорра, Армения, Азербайджан, Фарерские острова, Гибралтар, Казахстан, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдавия, Сан-Марино.

Вылетели из Лиги C: Литва, Кипр, Словения и Эстония.

Что будет с теми, кто выиграл группы своих дивизионов

Лига наций УЕФАEurosport

Все команды, занявшие первые места в лигах B, C и D, точно поднимутся на один дивизион, а еще сыграют в мини-турнирах за выход на Евро-2020.

Например, победители Лиги B Босния, Дания, Украина и Швеция проведут микро-плей-офф. В нем лучшая по рейтингу УЕФА команда встретится с худшей, а две остальные сыграют в другом полуфинале. Победитель всего нано-чемпионата пройдет в стыковые матчи Евро-2020, если не отберется через основную квалификацию.

Щедрость УЕФА в том, что точно выйдет на континентальное первенство команда из дивизиона D. То есть на Евро в 2020 году однозначно сыграет либо Грузия, либо Белоруссия, либо Косово, либо Македония. Так что Евро-2016 еще не был самым слабым по составу участников.

Кто выиграет Лигу наций?

Лига наций УЕФА, трофейGetty Images

Одна из четырех команд, выигравших группы в дивизионе A – Англия, Швейцария, Голландия и хозяйка Финала четырех Португалия. Они проведут полуфиналы, матч за третье место и финал в Порту и Гимараеше.

Все решающие игры назначены на 5 и 9 июня 2019 года, жеребьевка пройдет 3 декабря. Победитель заберет домой кубок из монетного серебра и 7,5 миллиона евро. Все участники также получили привилегии в отборе на чемпионат Европы-2020, поскольку точно попадут в группы из пяти, а не из шести команд.

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