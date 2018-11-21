Сборная России проиграла 6 матчей в 2018-м и повторила личный антирекорд

Поражение от Швеции в заключительном матче Лиги наций стало шестым для команды Станислава Черчесова в календарном году. Это повторение антирекорда русской сборной, причем в статистику идут и товарищеские, и официальные игры, но в ней не учитываются серии пенальти.

Таким образом, с учетом проигрыша сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира Россия уступила в семи матчах в 2018 году.

До этого сезона сборная России проигрывала шесть матчей в календарном году лишь в 2016-м и в 1998-м. В первом случае русские провалились на чемпионате Европы, во втором – отметилась великим автоголом Ковтуна исландцам.

Вот список палачей команды Черчесова в 2018-м – Бразилия, Франция, Австрия, Уругвай, Германия и Швеция.

До двух поражений в ноябре сборная России не проигрывала в основное время в пяти матчах подряд.

Делать выводы из поражения Швеции – бред. Сборная России осталась той же