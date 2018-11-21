Артем Дзюба: «Давайте друг дружку больше уважать, а мы постараемся вас как можно чаще радовать»

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам после проигранного матча со Швецией.

«Огромное вам спасибо, что вы в нас поверили, вы нас полюбили и вы нас всегда поддерживали. По всей России и по всему миру приезжали, очень много россиян живут в других странах и всегда приходят поддерживать. Всем огромное и чисто человеческое спасибо за то, что вы здоровье свое тратите, время, нервы. Мы вас всегда стараемся радовать.

Очень тепло было на чемпионате мира, что мы все вместе объединились ради одной цели. Очень хотим вас радовать, потому что нам безумно приятно видеть, как вся страна веселится, гуляет и переживает. Простите нас, если мы где-то не до конца показываем те результаты, которых вы от нас ожидаете, но мы искренне сражаемся – не всегда получается, но безразличных нет, а это главное.

Давайте друг дружку больше уважать, друг дружке больше верить, а мы будем стараться вас как можно чаще радовать. Берегите себя, всем здоровья и удачи», – сказал Дзюба в инстаграме сборной России.

Дзюба на чемпионате мира-2018 забил 3 мяча, отдал 2 ассиста и после завершения карьеры в сборной Игоря Акинфеева стал капитаном национальной команды.

Если вы вдруг не помните, на ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала и проиграла по пенальти Хорватии.

Делать выводы из поражения Швеции – бред. Сборная России осталась той же

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках