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Напарник по сборной Дании Янник Вестергор скормил Касперу Шмейхелю бесподобный гол на тренировке
За светлыми полосами всегда идут черные.
Перед матчем Лиги наций сборная Дании провела тренировку, на которой Касперу Шмейхелю один раз мощно изменила реакция.
«В тот раз ты сделал хороший сэйв, Каспер. Но нельзя же побеждать везде», – подколол напарника футболист «Саутгемптона» Янник Вестергор, выложив свой удар в инстаграм.
- 19-го ноября сборная Дании разошлась с Ирландией нулевой ничьей в матче Лиги наций.
- Зато «Лестер» занимает десятую, а «Саутгемптон» – 17-ю строчку в таблице АПЛ. Касперу наверняка об этом позже напомнил партнеру по сборной.
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