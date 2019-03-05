Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Джером Боатенг покинули Бундестим по решению Йоахима Лёва

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объявил, что Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Джером Боатенг больше не будут выступать за национальную команду.

«В 2019 году сборная Германии берет новый старт. В конце прошлого года в команде начались перемены, и они еще не закончились. Джером, Матс и Томас больше не будут вызываться в сборную. Для меня было важно объяснить им решение лично», – отметил Лёв.

На чемпионате мира-2018 сборная Германии не вышла из группы, пропустив вперед Швецию, Мексику и Южную Корею.

Мюллер, Хуммельс и Боатенг – чемпионы мира 2014 года.

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