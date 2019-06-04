Eurosport
Португалия возьмет первый тайм, Англия и Голландия забьют больше трех мячей. Прогнозы на Лигу наций
Сборные дарят новые возможности для заработка.
Полуфинал Лиги наций. Португалия – Швейцария (5 июня, 21:45)
Ставка: победа команды Сантуша в первом тайме и ничья во втором за 14,50
Сборная ПортугалииSID
Первый лот – бешеный, но очень лакомый коэффициент на исход двух таймов. Безумие этой ставки нивелируется сразу двумя факторами. Во-первых, на групповом этапе Лиги наций Португалия ни в одном матче не отдавала первую половину игры. Подобным образом Сборная Роналду дважды огорчила Польшу, по составу соразмерную Швейцарии.
Во-вторых, при Фернанду Сантуше Португалия трансформировалась в терпких прагматиков. Как только команда закидывает страйк, то начинает сушить игру, несмотря на ярких Роналду, Андре и Бернарду Силву. В отличие от резвой Бельгии, португалы не вмешаются в качельный футбол со Швейцарией и доведут результат первого тайма до победного.
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Полуфинал Лиги наций. Португалия – Швейцария (5 июня, 21:45)
Ставка: тотал матча два или три гола за 2,01
Сборная ШвейцарииGetty Images
Для перестраховщиков есть удобная ставка с двумя вариантами развития событий. В Лиге наций обе сборные лишь раз оставляли ворота сухими, поэтому вероятность обмена голами очень высока.
Последний из трех голов, скорее всего, посетит польские ворота, а значит, ставку можно дополнить победой Португалии за 1,66. Все-таки очевидные фавориты, которые не отдали ни одной игры в группе и убедительно добивались положительного исхода.
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Полуфинал Лиги наций. Нидерланды – Англия (6 июня, 21:45)
Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1,98
Вирджил ван ДейкGetty Images
И у голландцев, и у англичан выходили адские зарубы с топами на групповом этапе Лиги наций. Оранжевые трижды устраивали мясо с Германией: сначала в Лиге наций (3:0, 2:2), а потом на отборочных к Евро-2020 (2:3). Сборная Саутгейта же практиковалась с Испанией (1:2, 3:2).
Обе команды слишком молоды и вряд ли отступят от зажигательного футбола в не самом значительном полуфинале, поэтому шанс на просмотр больше трех забитых мячей очень велик. Тем более что Нидерланды отличаются уже в девяти официальных матчах подряд, а англичане сохранили ноль под своим флагом лишь в двух играх из последних семи.
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Полуфинал Лиги наций. Нидерланды – Англия (6 июня, 21:45)
Ставка: победа Англии по желтым карточкам за 2,11
Росс БарклиGetty Images
На этом турнире Нидерланды – одна из самых дисциплинированных команд. Все две голландские желтые карточки заработал Жоржиньо Вейналдум, а остальные вышли чистыми. Англия же получила 11 желтых карточек и на срывах быстрых атак соперника нарвется на новые горчичники.
Стоит уточнить, что матч отсудит строгий Клеман Тюрпен, который в среднем за последние 13 игр показывал по четыре предупреждения. Англия может не пройти дальше, но победу по карточкам брать обязана.
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