В Порту завершился полуфинальный матч Лиги наций между Португалией и Швейцарией.

На 25-й минуте точным ударом с фирменного штрафного счет открыл португальский капитан Криштиану Роналду. Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер не успел даже среагировать.

Швейцарцы отыгрались во втором тайме при очень странных событиях. Судья Феликс Брых сперва назначил пенальти в их ворота, но затем решил пересмотреть предыдущий эпизод в штрафной сборной Швейцарии. VAR подсказал Брыху, что нужно ставить одиннадцатиметровый в ворота Руя Патрисиу, и Рикардо Родгригес отправил мяч в сетку.

Криштиану очень не хотел играть дополнительное время и смастерил хет-трик на последних минутах матча.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды.

Финал состоится 9 июня.

Португалия сыграет в полуфинале со Швейцарией, Англия – с Нидерландами

Качай приложение Eurosport для iOS или Android