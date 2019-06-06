Роналду завершил карьеру швейцарского защитника, ведь после такого унижения играть невозможно
Безжалостный Рон.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в полуфинале Лиги Наций вдоволь поиздевался над защитником Кевином Мбабу.
Игрок «Ювентуса» серией финтов убрал соперника, поставив футболиста «Янг Бойз» в дурацкое положение.
- Португалия обыграла Швейцарию со счетом 3:1 благодаря хет-трику Роналду.
- Соперника по финальному матчу португальцы узнают вечером 6 июня, когда сыграют сборные Голландии и Англии.
Грандиозный хет-трик Криштиану, который вывел Португалию в финал
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