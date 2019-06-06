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Роналду завершил карьеру швейцарского защитника, ведь после такого унижения играть невозможно

Роналду завершил карьеру швейцарского защитника, ведь после такого унижения играть невозможно
Eurosport

16 мин. назад

Безжалостный Рон.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в полуфинале Лиги Наций вдоволь поиздевался над защитником Кевином Мбабу.

Игрок «Ювентуса» серией финтов убрал соперника, поставив футболиста «Янг Бойз» в дурацкое положение.

  • Португалия обыграла Швейцарию со счетом 3:1 благодаря хет-трику Роналду.
  • Соперника по финальному матчу португальцы узнают вечером 6 июня, когда сыграют сборные Голландии и Англии.

Грандиозный хет-трик Криштиану, который вывел Португалию в финал

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