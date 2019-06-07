Англия и Голландия встречались в португальском городе Гимарайнше. Тренеры Роналд Куман и Гарет Саутгейт выбрали расстановку 4-3-3 на эту игру.

Команды много ошибались и много контратаковали. Британцы открыли счет с пенальти. Маттиас де Лигт внезапно ошибся в обработке мяча, далеко отпустил его в своей штрафной, потерял и затем врезал по ногам вбежавшему Маркусу Рэшфорду. Защитник получил желтую карточку, а Рэшфорд раскидал голкипера Яспера Силлессена и мяч по углам.

Во втором тайме Де Лигт отмазался за пропущенный мяч. Он выпрыгнул после углового с правого фланга, перевисел в воздухе Джона Стоунза и вонзил головой в сетку.

Джесси Лингард на 83-й минуте забил в ворота голландцев, но после просмотра видеоповтора арбитры отменили гол из-за офсайда.

Во экстра-тайме англичане тоже привезли. Стоунз потерял перед воротами, Депай сразу пробил и попал в Пикфорда. На отскок первым набежал вышедший на замену Куинси Промес, и он ткнул мяч в сетку от ноги Кайла Уокера.

А во втором экстра-тайме «оранжевые» поджали соперника прессингом. Росс Баркли ошибся перед штрафной, Депай увидел вышедшего Пикфорда и отдал на пустые ворота Промесу, Куинси не промахнулся.

3:1 – Голландия вырвала волевую победу у Англии в дополнительное время.

В финале Голландия встретится с Португалией и Криштиану Роналду. Матч пройдет в воскресенье, 9 июня, и стартует в 21:45 по московскому времени.

Матч за третье место Англия – Швейцария состоится 9 июля в 16:00 мск.

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