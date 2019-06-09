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«Криштиану, обними меня». Роналду остановил автобус и осчастливил больного лейкемией ребенка

«Криштиану, обними меня». Роналду остановил автобус и осчастливил больного лейкемией ребенка
Eurosport

30 мин. назад

Милейший поступок капитана сборной Португалии.

Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду сфотографировался с мальчиком после тренировки национальной команды.

Роналду заметил ребенка, когда команда ехала на автобусе в отель с тренировки и попросил остановиться. Мальчик держал плакат: Cristiano Ronaldo dame un abrazo («Криштиану Роналду, обними меня»). Криштиану пригласил мальчика в салон и сделал совместное фото.

Позже выяснилось, что 11-летний Эдуарду болен лейкемией.

  • Роналду вместе со сборной сыграет 9 июня в финале Лиги наций против сборной Голландии.
  • Финал пройдет 9 июня в Порту.

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