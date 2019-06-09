«Криштиану, обними меня». Роналду остановил автобус и осчастливил больного лейкемией ребенка
Милейший поступок капитана сборной Португалии.
Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду сфотографировался с мальчиком после тренировки национальной команды.
Роналду заметил ребенка, когда команда ехала на автобусе в отель с тренировки и попросил остановиться. Мальчик держал плакат: Cristiano Ronaldo dame un abrazo («Криштиану Роналду, обними меня»). Криштиану пригласил мальчика в салон и сделал совместное фото.
Позже выяснилось, что 11-летний Эдуарду болен лейкемией.
- Роналду вместе со сборной сыграет 9 июня в финале Лиги наций против сборной Голландии.
- Финал пройдет 9 июня в Порту.
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