Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду сфотографировался с мальчиком после тренировки национальной команды.

Роналду заметил ребенка, когда команда ехала на автобусе в отель с тренировки и попросил остановиться. Мальчик держал плакат: Cristiano Ronaldo dame un abrazo («Криштиану Роналду, обними меня»). Криштиану пригласил мальчика в салон и сделал совместное фото.

Позже выяснилось, что 11-летний Эдуарду болен лейкемией.

Роналду вместе со сборной сыграет 9 июня в финале Лиги наций против сборной Голландии.

Финал пройдет 9 июня в Порту.

Роналду завершил карьеру швейцарского защитника, ведь после такого унижения играть невозможно

Качай приложение Eurosport для iOS или Android