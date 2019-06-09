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Вейналдум: «Ван Дейк определенно заслужил «Золотой мяч»

Вейналдум: «Ван Дейк определенно заслужил «Золотой мяч»
Eurosport

32 мин. назад

Чем Вирджил хуже Фабио Каннаваро?

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум считает, что его партнер по клубу и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк должен выиграть «Золотой мяч»-2019.

«Вирджил провел хороший сезон. Он пытается всех остановить, это его манера игры. Для нас он лучший защитник в мире.

Если посмотреть на его сезон, то он определенно заслужил «Золотой мяч». Но не нам это решать», – приводит слова Вейналдума AFP.

  • В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» выиграл Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.
  • Сегодня сборные Португалии и Нидерландов сыграют в финале Лиги наций. Матч начнется в 21:45 мск.

Ван Дейк: «Месси заслуживает «Золотой мяч». Не думаю, что у меня есть шансы»

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