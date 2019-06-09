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Португалия первой в истории выиграла Лигу наций, у Роналду второй кубок со сборной
Криш опередил Ван Дейка и взял трофей.
Сборная Португалии выиграла у сборной Нидерландов в финале Лиги наций – 1:0.
Единственный мяч на 60-й минуте с передачи Бернарду Силвы забил Гонсалу Гуэдеш. Таким образом, португальцы стали первой сборной, которая выиграла Лигу наций.
Лига наций – турнир, утвержденный УЕФА в 2017 году. С его помощью у сборных появляется дополнительный шанс (помимо классического отбора) попасть на чемпионат Европы.
- В финале Лиги наций-2018/19 лицом к лицу встретились претенденты на «Золотой мяч»-2019 – Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк.
- Роналду не отметился забитыми мячами, но, в отличие от Ван Дейка, приплюсовал к своему сезону еще один выигранный трофей.
Вейналдум: «Ван Дейк определенно заслужил «Золотой мяч»
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