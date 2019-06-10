Выиграв Лигу наций вместе со сборной Португалии, Криштиану Роналду завоевал 31-й трофей в карьере.

Главный антагонист Криша – Лионель Месси из «Барселоны» – завоевал 34 титула. При этом Роналду побеждал в турнирах с пятью разными командами («Спортингом», «Манчестер Юнайтед», «Реалом», «Ювентусом» и сборной Португалии), Месси – только с «Барселоной».

Некоторые статистики считают, что Роналду выиграл 29 титулов, так как португалец не участвовал в матче за Суперкубок УЕФА-2016, а английский Суперкубок не считается официальным трофеем (в нем в случае ничьей не проводится дополнительное время).

Роналду трижды выводил сборную Португалии в финалы разных турниров (Евро-2004, Евро-2016, Лига наций-2018/19) и выиграл два из них.

Месси в составе сборной Аргентины проиграл четыре финала из четырех (три финала Копа Америка (2007, 2015, 2016) и решающий матч ЧМ-2014).

Отметим, что в приведенной инфографике не учтена победа Месси на Олимпийских играх-2008.

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