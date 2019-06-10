Эпоха Роналду, вероятно, станет для сборной Португалии самой яркой за время ее существования. Несмотря на восторженное предыхание фанатов, когда они говорят о команде-1966 во главе с Эйсебио, перекрыть достижения КриРо не способна даже бронза ЧМ.

Вместе с легендарной семеркой (прости, Фигу) европейские бразильцы выиграли два трофея – такого не было в другие исторические периоды. У Португалии зажигали многие, но трофеи уезжали на запад Европы, только когда в красной форме выходил Криштиану. Он выиграл (своим присутствием) Евро-2016, а Лигу Наций-2019 затащил харизматичным хет-триком в полуфинале и работой на команду в решающем матче. Но настало время уйти. Тем более момент выдался идеальный.

Криштиану Роналду, Лига НацийGetty Images

Чемпионат Европы-2020 ближе, но он будет извращенным с точки зрения проведения. Это вряд ли помешает Португалии сыграть достойно, но окрепнет Голландия, разберется с чудачествами и интегрирует новых талантов Лёв. Помимо них в списке будут такие монстры, как Франция, Испания, Бельгия, а еще Россия и многие другие. Главный европейский турнир лишь однажды покорялся одной сборной дважды подряд (Испания-2008 и Испания-2012) – и как-то совсем не верится, что Португалия повторит успех даже с гениальным Криштиану.

Дополнительный верный индикатор для завершения карьеры в сборной прямо сейчас – статистика голов. У Криштиану есть 85 банок за команду, и он идет вторым в общем списке бомбардиров среди всех сборных. До иранца Али Даеи – еще 24 мяча. Можно попытаться догнать и стать ультралегендой футбола на уровне сборных, но, вероятно, карьеры Рона уже не хватит.

Единственной невзятой чашкой для Криштиану останется ЧМ, но покорять эту вершину уже поздно. Конечно, зная умение Роналду молодиться, он может прикатить в Катар полутуристом, сыграть пару минут и ждать, что Португалия оформит для него идеальный трофейный пул. Только верится в это даже меньше, чем в триумф пиренейцев на следующем Евро.

С мыслью обойти Месси по мировым чемпионствам тоже можно расстаться, а вот еще больше ускакать по ушастым кубкам вполне реально. Вспоминая о силе «Ювентуса» и монолитности Роналду в плей-офф, несколько попыток для триумфа с «бьянконери» у Криштиану еще будет. И ему нужно сконцентрироваться на них.

34 года, слава, финальный кубок – идеальная ситуация для ухода. Роналду, решайся.

Португалия – Нидерланды – 1:0

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