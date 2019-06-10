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Де Лигт: «Роналду спросил, перейду ли в «Ювентус». Я был в шоке»
Рон продумывает трансферную кампанию «Юве» на лето.
Защитник сборной Голландии Маттейс де Лигт подтвердил, что после финала Лиги наций против Португалии (0:1) Криштиану Роналду спрашивал у него про трансфер в «Ювентус».
«Да, это так. Сначала я его не понял. Был немного в шоке, поэтому рассмеялся, но ничего ему не ответил. Сразу после матча было не до этого. Разочарование от поражения – единственное, о чем я думал.
Трансферное окно скоро откроется, но сначала нужно хорошо отдохнуть. Что будет, то будет. Посмотрим», – цитирует Де Лигта NOS.
- На Де Лигта претендуют «Барселона», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
- Он сыграл за «аяксидов» в 53 матчах сезона-2018/19, забил семь мячей и сделал четыре ассиста.
- Вместе с «Аяксом» он дошел до полуфинала ЛЧ, где в компенсированное время уступил «Тоттенхэму» путевку в финал.
Роналду нужно уйти из сборной прямо сейчас. Момента лучше уже не будет
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