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Роналду забил три лучших мяча Лиги наций по версии наблюдателей УЕФА
Четвертую строчку занял Де Лигт.
Технические наблюдатели УЕФА выбрали самые красивые голы Лиги наций-2018/19.
Первые три места в топе оккупировал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду – эксперты по достоинству оценили полуфинальный хет-трик 5-кратного обладателя «Золотого мяча» в ворота сборной Швейцарии.
- Четвертое место в списке лучших мячей занял гол Маттейса де Лигта в ворота сборной Англии.
- Сборная Португалии стала первым победителем в истории Лиги наций, Криштиану выиграл второй титул в составе национальной сборной.
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