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Роналду забил три лучших мяча Лиги наций по версии наблюдателей УЕФА

Роналду забил три лучших мяча Лиги наций по версии наблюдателей УЕФА
Eurosport

37 мин. назад

Четвертую строчку занял Де Лигт.

Технические наблюдатели УЕФА выбрали самые красивые голы Лиги наций-2018/19.

Первые три места в топе оккупировал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду – эксперты по достоинству оценили полуфинальный хет-трик 5-кратного обладателя «Золотого мяча» в ворота сборной Швейцарии.

  • Четвертое место в списке лучших мячей занял гол Маттейса де Лигта в ворота сборной Англии.
  • Сборная Португалии стала первым победителем в истории Лиги наций, Криштиану выиграл второй титул в составе национальной сборной.

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Сравнительная статистика титулов Роналду и Лионеля Месси

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