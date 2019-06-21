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Роналду – о победе в Лиге наций: «Чемпионы и точка!»
Пятикратному обладателю «ЗМ» важен каждый трофей.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не забывает о победе в Лиге наций-2018/19.
Криш опубликовал у себя в инстаграме фото с чемпионским кубком и оставил под ним следующее послание: «Воспоминания никогда не тускнеют. Чемпионы и точка!»
В финале Лиги наций сборная Португалии выиграла у сборной Нидерландов (1:0), единственный мяч забил Гонсалу Гуэдеш.
- Роналду оформил хет-трик в полуфинальном матче против сборной Швейцарии (3:1). Все три гола португальца вошли в топ-3 мячей, забитых в рамках Лиги наций.
- Также в сезоне-2018/19 Криштиану стал обладателем Суперкубка Италии и выиграл Серию A.
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