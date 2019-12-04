УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Сборная России попала в первую корзину дивизиона B с командами Австрии, Уэльса и Чехии. Во вторую корзину попали сборные Норвегии, Финляндии, Шотландии и Сербии, в третью – Словакии, Турции, Ирландии и Северной Ирландии, в четвертую – Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии.

В релизе УЕФА отмечается, что команды Норвегии и Финляндии не сыграют в одной группе и были определены в одну корзину, поскольку обе страны представляют северный регион, в то время как группа не может быть представлена более чем двумя командами из северного региона. В число стран со средней или высокой вероятностью проявления зимних погодных условий входят Белоруссия, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия и Украина. Единственным соперником из северного региона для команд Норвегии и Финляндии может стать сборная России.

Александр Головин, Денис Черышев, сборная России, Турция – Россия, Лига наций УЕФАGetty Images

В дивизионе A в первую корзину попали сборные Португалии (действующий победитель турнира), Нидерландов, Англии и Швейцарии, во вторую – Бельгии, Франции, Испании и Италии, в третью – Боснии и Герцеговины, Украины, Дании и Швеции, в четвертую – Хорватии, Польши, Германии и Исландии.

В дивизионе С первую корзину представляют сборные Греции, Албании, Черногории, Грузии, вторую – Северной Македонии, Косова, Белоруссии и Кипра, третью – Эстонии, Словении, Литвы и Люксембурга, четвертую – Армении, Азербайджана, Казахстана и Молдавии. По той же причине, что и команды Норвегии и Финляндии, сборные Эстонии и Латвии попали в одну корзину.

В дивизионе D в первую корзину попали команды Гибралтара, Фарерских островов, Латвии и Лихтенштейна, во вторую – Андорры, Мальты и Сан-Марино.

Жеребьевка Лиги наций сезона-2020/21 пройдет 3 марта 2020 года. Групповой этап пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, с 31 мая по 8 июня 2021 года состоится финальная часть турнира.

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