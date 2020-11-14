Германия
    -
    22:45
    14.11.20
    Ред Булл Арена
    Украина
      Лига наций • Группа 4
      Календарь
      Перед матчем

      Германия - Украина

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Германия – Украина на Eurosport.ru! 14 ноября 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Андрей Шевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Украина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Германия и Украина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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