Франция
    -
    21:45
    08.09.20
    Стад де Франс
    Хорватия
      Лига наций • Группа 3
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Франция - Хорватия
      Лига наций - 8 сентября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Франция – Хорватия на Eurosport.ru! 8 сентября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Златко Далич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Хорватия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Франция и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Александр Непраш
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      Французы и хорваты готовы устроить ремейк финала ЧМ-2018 в России. Покажут ли они столько же огня, сколько подарили нам 2 года назад? Узнаем вместе на Eurosport.