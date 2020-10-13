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Украина - Испания
Лига наций - 13 октября 2020
Футбол, Лига наций. Следите за матчем Украина – Испания на Eurosport.ru! 13 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Андрей Шевченко или Луис Энрике? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Испания и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Украина и Испания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Сборная Шевченко продолжает тур по последним чемпионам мира: сначала она позорно влетела действующим победителям 1:7, а после минимально уступила чемпионам мира-2014 немцам – 1:2. Теперь украинцам придется сыграть с «фурией рохой» – командой, которая зажгла в 2010-м. Получится ли у Шевы забрать очки с испанцами? Узнаем вместе на Eurosport.ru.