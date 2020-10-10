Украина
    -
    21:45
    10.10.20
    Олимпийский
    Германия
      Лига наций • Группа 4
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Украина - Германия
      Лига наций - 10 октября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Украина – Германия на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Шевченко или Йоахим Лёв? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Германия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Украина и Германия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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