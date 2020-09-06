Испания
    -
    21:45
    06.09.20
    Estadio Alfredo Di Stéfano
    Украина
      Лига наций • Группа 4
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Испания - Украина
      Лига наций - 6 сентября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Испания – Украина на Eurosport.ru! 6 сентября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Энрике или Андрей Шевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания и Украина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Испания и Украина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Украина расправилась со Швейцарией и теперь рассчитывает на 3 очка против Испании. Ага-ага, «жовто-блакитные» – лидеры группы.