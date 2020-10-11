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Франция - Португалия
Лига наций - 11 октября 2020
Футбол, Лига наций. Следите за матчем Франция – Португалия на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Фернанду Сантуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Португалия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Франция и Португалия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Мощнейшая вывеска на «Стад де Франс» – чемпионы мира против чемпионов Европы. Франция и Португалия рубятся за первое место в группе Лиги наций, нужно попадать в финал свежайшего турнира сборных.