Северная Ирландия
    -
    21:45
    11.10.20
    Виндзор Парк
    Австрия
      Лига наций • Группа 1
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Северная Ирландия - Австрия
      Лига наций - 11 октября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Северная Ирландия – Австрия на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иан Бараклаф или Франко Фода? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Северная Ирландия и Австрия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Северная Ирландия и Австрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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