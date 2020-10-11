Ирландия
    -
    16:00
    11.10.20
    Авива
    Уэльс
      Лига наций • Группа 4
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ирландия - Уэльс
      Лига наций - 11 октября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Ирландия – Уэльс на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стивен Кенни или Райан Гиггз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ирландия и Уэльс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ирландия и Уэльс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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