Россия
    -
    21:45
    14.10.20
    VTB Arena
    Венгрия
      Лига наций • Группа 3
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Россия - Венгрия
      Лига наций - 14 октября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Россия – Венгрия на Eurosport.ru! 14 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Марко Росси? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Венгрия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Россия и Венгрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сурен Аванесьян
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      Сборная России сдалась шведам и потускнела против турок – все это удручает на фоне крепкого старта в Лиге наций. Теперь команда ждет матча с Венгрией. В такой же игре первого круга Россия чуть не обронила преимущество 3:0. Кажется, риск проиграть велик. Eurosport.ru последит, отразится ли это на команде Черчесова.