Онлайн

Уэльс - Болгария

Лига наций - 6 сентября 2020

Футбол, Лига наций. Следите за матчем Уэльс – Болгария на Eurosport.ru! 6 сентября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Райан Гиггз или Георги Дерменджиев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уэльс и Болгария и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Уэльс и Болгария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

