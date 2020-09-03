Болгария
    -
    21:45
    03.09.20
    Стадион Васила Левски
    Ирландия
      Лига наций • Группа 4
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Болгария - Ирландия
      Лига наций - 3 сентября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Болгария – Ирландия на Eurosport.ru! 3 сентября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Георги Дерменджиев или Стивен Кенни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Болгария и Ирландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Болгария и Ирландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет