Азербайджан
    -
    19:00
    13.10.20
    Эльбасан Арена
    Кипр
      Лига наций • Группа 1
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Азербайджан - Кипр
      Лига наций - 13 октября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Азербайджан – Кипр на Eurosport.ru! 13 октября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джованни Де Бьязи или Йохан Валем? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Азербайджан и Кипр и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Азербайджан и Кипр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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