Черногория
    -
    16:00
    10.10.20
    Стадион Под Горицом
    Азербайджан
      Лига наций • Группа 1
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Черногория - Азербайджан
      Лига наций - 10 октября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Черногория – Азербайджан на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фарук Хаджибегич или Джованни Де Бьязи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Черногория и Азербайджан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Черногория и Азербайджан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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