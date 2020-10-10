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Люксембург - Кипр

Лига наций - 10 октября 2020

Футбол, Лига наций. Следите за матчем Люксембург – Кипр на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Люк Хольц или Йохан Валем? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Люксембург и Кипр и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Люксембург и Кипр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

