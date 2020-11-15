Словения
    -
    22:45
    15.11.20
    Спортивный парк Стожице
    Косово
      Лига наций • Группа 3
      Плей-офф
      Перед матчем

      Словения - Косово

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Словения – Косово на Eurosport.ru! 15 ноября 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Матьяж Кек или Бернар Шаланд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Словения и Косово и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Словения и Косово, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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