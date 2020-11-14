Латвия
    -
    20:00
    14.11.20
    Стадион Даугава
    Фарерские о-ва
      Лига наций • Группа 1
      Плей-офф
      Перед матчем

      Латвия - Фарерские о-ва

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Латвия – Фарерские о-ва на Eurosport.ru! 14 ноября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dainis Kazakevics или Хакан Эриксон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Латвия и Фарерские о-ва и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Латвия и Фарерские о-ва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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