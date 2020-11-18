Албания
    -
    18:00
    18.11.20
    Air Albania Stadium
    Белоруссия
      Лига наций • Группа 4
      Плей-офф
      Перед матчем

      Албания - Белоруссия

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Албания – Белоруссия на Eurosport.ru! 18 ноября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдоардо Рейя или Михаил Мархель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Албания и Белоруссия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Албания и Белоруссия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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