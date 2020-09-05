Гибралтар
    -
    16:00
    05.09.20
    Виктория
    Сан-Марино
      Лига наций • Группа 2
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Гибралтар - Сан-Марино
      Лига наций - 5 сентября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Гибралтар – Сан-Марино на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулио Рибас или Франко Варрелла? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гибралтар и Сан-Марино и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гибралтар и Сан-Марино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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