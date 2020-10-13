Фарерские о-ва
    -
    21:45
    13.10.20
    Торсволлур
    Андорра
      Лига наций • Группа 1
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Фарерские о-ва - Андорра
      Лига наций - 13 октября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Фарерские о-ва – Андорра на Eurosport.ru! 13 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хакан Эриксон или Хесус Альварес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фарерские о-ва и Андорра и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фарерские о-ва и Андорра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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