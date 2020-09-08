Сан-Марино
    -
    21:45
    08.09.20
    San Marino Stadium
    Лихтенштейн
      Лига наций • Группа 2
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Сан-Марино - Лихтенштейн
      Лига наций - 8 сентября 2020

      Футбол, Лига наций. Следите за матчем Сан-Марино – Лихтенштейн на Eurosport.ru! 8 сентября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Франко Варрелла или Хельги Кольвидссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Марино и Лихтенштейн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сан-Марино и Лихтенштейн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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