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Россия сыграет с Турцией, Сербией и Венгрией в Лиге наций-2020/21
Нормальный жребий? Или могло быть попроще?
Сборная России узнала соперников по Лиге наций-2020/21. Жеребьевка турнира прошла в Амстердаме.
В оппоненты команде Станислава Черчесова достались сборные Турции, Сербии и Венгрии.
Жеребьевка всех групп Лиги наций-2020/21:
- В 2018-2019 гг. прошел первый в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем турнира стала сборная Португалии.
- Сборная России заняла второе место в группе со Швецией и Турцией и сохранила за собой место в лиге B.
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