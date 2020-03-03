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Россия сыграет с Турцией, Сербией и Венгрией в Лиге наций-2020/21

Россия сыграет с Турцией, Сербией и Венгрией в Лиге наций-2020/21
Eurosport

1 час назадОбновлено 16 мин. назад

Нормальный жребий? Или могло быть попроще?

Сборная России узнала соперников по Лиге наций-2020/21. Жеребьевка турнира прошла в Амстердаме.

В оппоненты команде Станислава Черчесова достались сборные Турции, Сербии и Венгрии.

Жеребьевка всех групп Лиги наций-2020/21:

Eurosport
  • В 2018-2019 гг. прошел первый в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем турнира стала сборная Португалии.
  • Сборная России заняла второе место в группе со Швецией и Турцией и сохранила за собой место в лиге B.

Как успешное выступление в Лиге наций поможет России попасть на ЧМ-2022

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