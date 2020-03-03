Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций-2020/21. Россия попала в группу с Турцией, Сербией и Венгрией.

«Жребий как жребий. Со сборной Турции мы часто играем в последнее время, они нам попались и в прошлый раз. С Венгрией играли пару лет назад перед Кубком конфедераций. Они тоже чуть по-другому стали играть. Нам не привыкать. 6 марта мы встречаемся с Сербией в контрольном матче, это будет подготовка и к чемпионату Европы, и к Лиге наций.

Какие цели и задачи? Перед Лигой наций у нас большой турнир, поэтому пока не думаем об этом. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на следующем турнире. Ничего конкретного не могу сказать.

Лига наций – это не контрольные или товарищеские матчи, это турнир. Он, во-первых, оплачивается УЕФА, во-вторых, это очки и соревновательный процесс. И самое главное – команды, которые выигрывают группу, могут попасть на большие турниры. Это в моем понимании важно. В отборочных турнирах можно допустить осечку, а Лига наций дает возможность попасть на чемпионат мира или чемпионат Европы.

В предстоящих контрольных матчах самое важное оценить потенциал тех игроков, на которых мы рассчитываем. Они должны быть здоровы и готовы. И, естественно, так как перед чемпионатом Европы осталось четыре игры, нам нужно давать максимум. На ваших глазах у нас часто появлялись новички, мы за всеми наблюдаем», – цитирует Черчесова «Чемпионат».

В 2018-2019 гг. прошел первый в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем турнира стала сборная Португалии.

Сборная России заняла второе место в группе со Швецией и Турцией и сохранила за собой место в лиге B.

Россия неправильно натурализует футболистов. Пора взять пример с Франции и Германии

Качай приложение Eurosport для iOS или Android