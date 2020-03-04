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Россия начнет и закончит розыгрыш Лиги наций матчами против Сербии. Полное расписание игр

Россия начнет и закончит розыгрыш Лиги наций матчами против Сербии. Полное расписание игр
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 52 мин. назад

Осталось узнать, на каких стадионах пройдут игры.

Сборная России по футболу узнала расписание матчей в Лиге наций: команда Станислава Черчесова попала в группу с Сербией, Венгрией и Турцией.

3 сентября

Россия – Сербия (21:45)

6 сентября

Венгрия – Россия (19:00)

9 октября

Россия – Турция (21:45)

12 октября

Россия – Венгрия (21:45)

14 ноября

Турция – Россия (19:00)

17 ноября

Сербия – Россия (21:45)

  • В 2018-2019 гг. прошел первый в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем турнира стала сборная Португалии.
  • Сборная России заняла второе место в группе со Швецией и Турцией и сохранила место в лиге B.

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