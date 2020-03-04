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Россия начнет и закончит розыгрыш Лиги наций матчами против Сербии. Полное расписание игр
Осталось узнать, на каких стадионах пройдут игры.
Сборная России по футболу узнала расписание матчей в Лиге наций: команда Станислава Черчесова попала в группу с Сербией, Венгрией и Турцией.
3 сентября
Россия – Сербия (21:45)
6 сентября
Венгрия – Россия (19:00)
9 октября
Россия – Турция (21:45)
12 октября
Россия – Венгрия (21:45)
14 ноября
Турция – Россия (19:00)
17 ноября
Сербия – Россия (21:45)
- В 2018-2019 гг. прошел первый в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем турнира стала сборная Португалии.
- Сборная России заняла второе место в группе со Швецией и Турцией и сохранила место в лиге B.
«Жребий как жребий». Черчесов прокомментировал группу России в Лиге наций