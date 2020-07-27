У Станислава Саламовича было много времени на анализ и селекцию.

Из-за пандемии и переноса Евро-2020 мы не видели сборную России в деле с прошлого года – вынос Сан-Марино в квалификации к отложенному из-за коронавируса турниру в ноябре 2019-го до сих пор остается последним матчем национальной команды. С тех пор чемпионат страны завершился и вот-вот начнется новый, а Станислав Саламович остается без дела. Но ненадолго – уже осенью нас ждет россыпь из товарищеских матчей и игр Лиги наций.

Весной Россия должна была провести контрольные встречи с Швецией и Молдавией, но из-за COVID-19 игры перенесли. «Союз европейских футбольных ассоциаций определил даты контрольных матчей, которые по объективным причинам не сыграли в марте. 8 октября выездная игра со Швецией и 12 ноября – с Молдавией. Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учетом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведем по три встречи», – цитирует ТАСС Черчесова.

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Календарь ближайших матчей сборной России

Лига наций, групповой этап

3 сентября: Россия – Сербия

6 сентября: Венгрия – Россия

11 октября: Россия – Турция

14 октября: Россия – Венгрия

15 ноября: Турция – Россия

18 ноября: Сербия – Россия

Товарищеские матчи

8 октября: Швеция – Россия

12 ноября: Молдавия – Россия

Кто будет играть за сборную?

Станислав Саламович пока не высказывался по поводу состава, поэтому остается лишь приглядываться к заявке команды на прошлогодние матчи отбора и фантазировать. Тогда на матчи с Сан-Марино и Бельгией Черчесов вызвал следующих игроков:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»).

В конце сезона разыгрался и видится очевидным кандидатом на попадание в ростер Федор Чалов, хотя мы знаем, что тренер осторожно подпускает форварда к первой команде. Евгений Луценко из «Арсенала» без единого пенальти до последнего матча преследовал Дзюбу в бомбардирской гонке – 33-летний ветеран тоже должен быть на радаре у селекционеров сборной. Черчесов не раз говорил, что после ухода Акинфеева первый номер – Маринато Гилерме, но киперы «Рубина» и «Уфы» Юрий Дюпин и Александр Беленов провели по очень качественному сезону.

Перед мартовскими контрольными матчами на вопрос о возможных сюрпризах в составе Черчесов отметил, что из молодежки уже привлекаются Обляков и Чалов. «И не удивляйтесь, если у нас опять появится кто-то, кого вы не ждете. Заинтриговал?» – дразнил тренер. После долгой коронавирусной паузы и концовки чемпионата в команде можно ожидать серьезные изменения.

Помимо матчей со Швецией и Молдавией в марте, сборная планировала контрольные игры с Польшей и Сербией в июне.

В групповом этапе перенесенного Евро-2020 сборная попала на Бельгию, Данию и Финляндию.

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