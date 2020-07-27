Станислав Черчесов
Фото: Eurosport
У Станислава Саламовича было много времени на анализ и селекцию.
Из-за пандемии и переноса Евро-2020 мы не видели сборную России в деле с прошлого года – вынос Сан-Марино в квалификации к отложенному из-за коронавируса турниру в ноябре 2019-го до сих пор остается последним матчем национальной команды. С тех пор чемпионат страны завершился и вот-вот начнется новый, а Станислав Саламович остается без дела. Но ненадолго – уже осенью нас ждет россыпь из товарищеских матчей и игр Лиги наций.
Весной Россия должна была провести контрольные встречи с Швецией и Молдавией, но из-за COVID-19 игры перенесли. «Союз европейских футбольных ассоциаций определил даты контрольных матчей, которые по объективным причинам не сыграли в марте. 8 октября выездная игра со Швецией и 12 ноября – с Молдавией. Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учетом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведем по три встречи», – цитирует ТАСС Черчесова.
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Календарь ближайших матчей сборной России
Лига наций, групповой этап
- 3 сентября: Россия – Сербия
- 6 сентября: Венгрия – Россия
- 11 октября: Россия – Турция
- 14 октября: Россия – Венгрия
- 15 ноября: Турция – Россия
- 18 ноября: Сербия – Россия
Товарищеские матчи
- 8 октября: Швеция – Россия
- 12 ноября: Молдавия – Россия
Кто будет играть за сборную?
Станислав Саламович пока не высказывался по поводу состава, поэтому остается лишь приглядываться к заявке команды на прошлогодние матчи отбора и фантазировать. Тогда на матчи с Сан-Марино и Бельгией Черчесов вызвал следующих игроков:
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»).
В конце сезона разыгрался и видится очевидным кандидатом на попадание в ростер Федор Чалов, хотя мы знаем, что тренер осторожно подпускает форварда к первой команде. Евгений Луценко из «Арсенала» без единого пенальти до последнего матча преследовал Дзюбу в бомбардирской гонке – 33-летний ветеран тоже должен быть на радаре у селекционеров сборной. Черчесов не раз говорил, что после ухода Акинфеева первый номер – Маринато Гилерме, но киперы «Рубина» и «Уфы» Юрий Дюпин и Александр Беленов провели по очень качественному сезону.
Перед мартовскими контрольными матчами на вопрос о возможных сюрпризах в составе Черчесов отметил, что из молодежки уже привлекаются Обляков и Чалов. «И не удивляйтесь, если у нас опять появится кто-то, кого вы не ждете. Заинтриговал?» – дразнил тренер. После долгой коронавирусной паузы и концовки чемпионата в команде можно ожидать серьезные изменения.
- Помимо матчей со Швецией и Молдавией в марте, сборная планировала контрольные игры с Польшей и Сербией в июне.
- В групповом этапе перенесенного Евро-2020 сборная попала на Бельгию, Данию и Финляндию.
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