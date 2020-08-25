Мостовой и Луценко вызваны в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией, Соболев – вне заявки

Почти без неожиданностей.

Тренерский штаб сборной России озвучил заявку для подготовки к матчам Лиги наций против Сербии и Венгрии.

К тренировкам будут привлечены 26 футболистов, среди которых два свободных агента. В списке не нашлось места для нападающего «Спартака» Александра Соболева.

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Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»)

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба – «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА)

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба)

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Федор Смолов («Локомотив»)

Матч против Сербии состоится 3 сентября, с Венгрией – 6 сентября.

Команды представляют группу B3, в которой также выступит сборная Турции.

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