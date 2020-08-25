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Тренер Германии Лёв объявил состав на матчи Лиги наций – в нем только 2 игрока «Баварии»

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Лерой Сане, Германия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 7 минут

В сборной трое новичков.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал состав команды на матчи Лиги наций УЕФА. Тренер сделал всего два исключения для ушедших в отпуск после финала Лиги чемпионов игроков «Баварии» и вызвал защитника Никласа Зюле вместе с новичком мюнхенцев Лероем Сане.

Отсутствие топов открыло двери в команду новичкам – вратарю Оливеру Бауманну («Хоффенхайм»), защитнику Робину Госенсу («Аталанта») и атакующему полузащитнику «Мёнхенгладбаха» Флориану Нойхаусу.

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  • Сане присоединился к «Баварии» этим летом после перехода из «Манчестер Сити».
  • Зюле провел всего восемь матчей в Бундеслиге в сезоне-2019/20.

Флик – 6-й тренер с треблом, у Комана 20 трофеев, у «Баварии» 11 побед в 11 играх. Факты о финале ЛЧ

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