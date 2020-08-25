Тренер Германии Лёв объявил состав на матчи Лиги наций – в нем только 2 игрока «Баварии»

В сборной трое новичков.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал состав команды на матчи Лиги наций УЕФА. Тренер сделал всего два исключения для ушедших в отпуск после финала Лиги чемпионов игроков «Баварии» и вызвал защитника Никласа Зюле вместе с новичком мюнхенцев Лероем Сане.

Отсутствие топов открыло двери в команду новичкам – вратарю Оливеру Бауманну («Хоффенхайм»), защитнику Робину Госенсу («Аталанта») и атакующему полузащитнику «Мёнхенгладбаха» Флориану Нойхаусу.

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Сане присоединился к «Баварии» этим летом после перехода из «Манчестер Сити».

Зюле провел всего восемь матчей в Бундеслиге в сезоне-2019/20.

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